L’altoparlante direzionale S-Ray di Samsung

S-Ray è il nome di un altoparlante direzionale messo a punto da Samsung per consentire l'ascolto dei brani musicali o la fruizione di un qualsiasi contenuto audio in luoghi pubblici, senza disturbare gli altri e senza costringere all'utilizzo di cuffie o auricolari, che se usati con frequenza e a volumi elevati possono causare anche gravi o irreversibili problemi all'apparato uditivo. Nessuna informazione, al momento, in merito al prezzo o alla data di commercializzazione. Arriverà sul mercato in tre varianti: Mini, Handy e Neckband. La presentazione ufficiale in scena al CES 2018 di Las Vegas.