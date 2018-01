Samsung SSD 860 PRO e 860 EVO

Unità SSD (Solid State Drive) portatili con interfaccia SATA (6 Gbps), tecnologia V-NAND e controller MJX adatto a gestire il carico di lavoro di una workstation, disponibili con capacità da 250 GB a 4 TB: sono le nuove 860 PRO e 860 EVO di Samsung, progettate per soddisfare anche le più avanzate esigenze di storage, sia in ambito consumer sia tra l'utenza professionale. Si arriva fino a 560 MB/s in lettura e fino a 530 MB/s in scrittura, così da rendere rapido anche il trasferimento dei file più grandi, come nel caso dei contenuti multimediali in alta definizione: si pensi ad esempio ai video in formato 4K.