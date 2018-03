Samsung Toonsquare: tra IA e fumetti

Toonsquare è un'applicazione sviluppata da Samsung che sfrutta un sistema di intelligenza artificiale per effettuare la rappresentazione grafica di una qualsiasi frase attraverso il rendering di un fumetto. Agli utenti è offerta la possibilità di creare il proprio avatar da zero oppure iniziare l'editing da un selfie. L'IA si occupa di interpretare il significato del testo digitato per poi andare a modificare dettagli come le espressioni del viso o le pose del corpo. Non mancano personalizzazioni per sfondo e font. L'obiettivo è quello di dar vita a una sorta di social network in tema.