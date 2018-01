Le scarpe Nike PG-2 a tema PlayStation

Le nuove PG-2 di Nike non sono scarpe da basket come tutte le altre: per capirlo basta uno sguardo. Create in collaborazione con il cestista americano Paul George in forza agli Oklahoma City Thunder nel campionato NBA, sono caratterizzate da un look che rende omaggio al mondo PlayStation: gli occhielli riprendono il colori dei pulsanti sui joypad, la linguetta include il logo del brand PS (può essere illuminato premendo un pulsante all'interno) ed è incluso un motorino che trasmette al piede una vibrazione simile a quella del sistema DualShock. Saranno in vendita dal 10 febbraio al prezzo di 110 dollari.