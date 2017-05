Lo scooter elettrico BMW Motorrad Concept Link

Il design richiama alla mente quello avveniristico dei veicoli di Tron, ma BMW Motorrad Concept Link è uno scooter elettrico vero e proprio, non un'invenzione cinematografica, anche se il modello non è al momento destinato al mercato. Il gruppo tedesco lo ha progettato per mostrare come, in futuro, l'evoluzione in chiave sostenibile della mobilità arriverà anche a interessare le due ruote. Via il cruscotto con le tradizionali lancette analogiche, per far posto a un head-up display e a funzionalità smart come la navigazione stradale, l'analisi degli appuntamenti in programma e il supporto ad alcune gesture.