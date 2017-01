SeaBubbles: trasporto 100% elettrico a pelo d’acqua

San Francisco e Parigi saranno le prime due città nelle quali il team francese di SeaBubbles sperimenterà l'efficacia del suo innovativo mezzo di trasporto. Può essere definito come una sorta di taxi volante, che fluttua a pochi centimetri dall'acqua, in grado di ospitare al suo interno fino ad un massimo di sei passeggeri. L'alimentazione è completamente elettrica, così da risultare sostenibile anche dal punto di vista dell'impatto ambientale. Chi lo sceglierà potrà affidarsi ad un'applicazione mobile per prenotare una corsa direttamente dallo smartphone, contribuendo così ad alleviare il traffico su strada.