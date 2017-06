Con SEGA Forever il retrogaming diventa gratis

Sonic The Hedgehog, Altered Beast, Phantasy Star II, Kid Chameleon e Comix Zone. Sono questi i primi cinque giochi ad entrare a far parte dell'iniziativa SEGA Forever: classici della storia videoludica provenienti da un'epoca ormai lontana, riproposti in una versione ottimizzata per i dispositivi mobile e offerti in download gratuito (con annunci e acquisti in-app) su Android e iOS. Il catalogo si espanderà in futuro con altre produzioni Master System, MegaDrive e Dreamcast. Non mancano funzionalità inedite come il supporto ai controller Bluetooth, il backup dei salvataggi su server cloud e le classifiche online per premiare i migliori risultati.