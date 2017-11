La self-driving car di Renault evita gli ostacoli

Callie è il nome di una vettura a guida autonoma messa a punto da Renault, in grado di gestire anche le situazioni più complicate come farebbe un pilota professionista esperto, evitando ostacoli e garantendo così un elevato livello di sicurezza alle persone trasportate a bordo. Una self-driving car evoluta, che grazie a un complesso sistema formato da hardware e software è in grado di interpretare in tempo reale ciò che avviene nell'ambiente circostante, per reagire di conseguenza. Il test visibile in questo filmato è stato condotto con un'auto elettrica Zoe, a una velocità stimata in circa 50 Km/h.