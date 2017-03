Le self-driving car di Uber a San Francisco

San Francisco è tra le prime città scelte da Uber per effettuare i test del proprio sistema di guida autonoma e raccogliere feedback utili a migliorarlo. Le self-driving car progettate dal colosso del ride sharing sono equipaggiate con una tecnologia in grado di interpretare in tempo reale ciò che accade sulla strada e nei dintorni, reagendo in modo del tutto automatico per prendere la migliore decisione in tutta sicurezza. L'intenzione del gruppo è quello di arrivare un giorno (si parla del biennio 2020-2021) a impiegare questo tipo di veicoli per offrire alla collettività un servizio dedicato al trasporto pubblico.