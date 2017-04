Sharp Aquos R con l’intelligenza artificiale Emopa

Emopa è un'intelligenza artificiale in grado di riconoscere l'utente e offrire informazioni personalizzate, integrata nello smartphone Aquos R di Sharp. Un telefono con specifiche di fascia alta, a partire dal display IGZO LCD da 5,3 pollici con risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel) e supporto alla modalità HDR (con standard HDR10), per arrivare al processore octa core Qualcomm Snapdragon 835 affiancato da 4 GB di RAM. Tra le altre specifiche figurano il modulo Bluetooth 5.0 e una fotocamera posteriore da 22,6 megapixel. Il dispositivo, basato al lancio sul sistema operativo Android 7.1.1 Nougat, debutterà in Giappone nel corso dell'estate e non è dato a sapere se in un secondo momento raggiungerà altri territori.