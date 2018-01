Sharp S3: Android Oreo e display IGZO

New entry nel catalogo di smartphone della linea Android One: il modello Sharp S3, con sistema operativo Oreo in versione stock preinstallato al lancio, offre un display con pannello IGZO da 5 pollici (risoluzione 1920x1080 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 430, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna per lo storage, slot per la lettura di schede microSD fino a 256 GB, fotocamera posteriore da 13,1 megapixel, sensore frontale per i selfie da 5 megapixel, porta USB Type-C e batteria da 2.700 mAh. Quattro le colorazioni disponibili in occasione del lancio giapponese: blu, nero, bianco e rosa.