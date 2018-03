Simone Tornaghi presenta le novità di Wiko al MWC

Wiko protagonista al Mobile World Congress 2018 con nuovi smartphone Android: View2, View2 Pro, Tommy3, Lenny5, Jerry3, View Go, View Lite e View Max. Ce ne parla Simone Tornaghi, Area Director Southern Europe del marchio, in un'intervista nella kermesse di Barcellona.

Sono smartphone pensati per soddisfare esigenze di diverso tipo, prodotti completi e concreti, con un eccellente rapporto qualità-prezzo che intendono riservare molto spazio al display. Infatti, dispongono tutti di uno schermo FullView 18:9, compresi i modelli della fascia più economica, come sottolineato da Tornaghi. È la prima volta che sul mercato si assiste all'arrivo di un prodotto sotto i 100 euro con un display di questo tipo.

Spazio anche al comparto imaging, con Wiko che integra una dual camera su View 2 Pro Per quanto riguarda Android Go, è tra i primi produttori ad abbracciare il leggerissimo sistema operativo di Google, con l'obiettivo di proporre ai clienti device che, nonostante il prezzo low-cost, possano offrire memoria e velocità sufficiente non rinunciando alle app più popolari come WhatsApp e Facebook.