Skydrive, l’auto volante di Cartivator

Metà auto, metà drone: Skydrive è al momento ancora un concept, ma l'obiettivo è quello di renderlo un velivolo pienamente affidabile e funzionante in tempo per l'inaugurazione delle Olimpiadi 2020 che andranno in scena a Tokyo. Si tratta di un mezzo compatto, lungo circa 2,9 metri, in grado di alzarsi a 10 metri di altezza e viaggiare fino a 100 Km/h. Progettato dalla startup giapponese Cartivator, è sostenuto economicamente anche da Toyota. L'idea ha attirato l'attenzione dell'automaker nipponico dopo aver ottenuto i primi fondi grazie a una campagna di crowdfunding.