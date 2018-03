Skype con TripAdvisor e StubHub per i viaggi

Il gruppo di Redmond ha deciso di rendere Skype uno strumento comodo e versatile non solo per la comunicazione online (chat, chiamate e videochiamate anche di gruppo), ma utile anche per prenotare e organizzare i propri viaggi senza doversi affidare ad applicazioni esterne. Per questo motivo ha scelto di integrare gli add-in di TripAdvisor e StubHub. Una modalità che può risultare pratica, ad esempio, quando ci si trova a programmare una vacanza con gli amici oppure una trasferta di lavoro con i colleghi. Il funzionamento è semplice e immediato, come ben spiegato in questo video.