Lo smart speaker Google Home arriva in Australia

Anche in Australia sarà possibile interagire tramite comandi vocali con lo smart speaker Google Home per cercare informazioni online, controllare la riproduzione dei contenuti multimediali in ambito domestico o controllare gli appuntamenti inseriti nel calendario. Al momento non è dato a sapere quando il dispositivo farà il suo debutto ufficiale anche in Italia: considerando che la tecnologia dell'Assistente Google inizierà a parlare la nostra lingua entro la fine dell'anno è ipotizzabile un arrivo dell'altoparlante nello stesso periodo.