Lo smartphone ASUS Zenfone 4

Doppia fotocamera posteriore e telaio unibody in alluminio (realizzato con tecnologia Nano Molding) per ASUS Zenfone 4, uno smartphone con display da 5,5 pollici Full HD che nella versione nostrana integra un processore octa core Snapdragon 630, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per lo storage. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat, arricchito dall'interfaccia personalizzata Zen UI 4.0. Piuttosto capiente la batteria, da 3.300 mAh. Il dispositivo è acquistabile in Italia al prezzo di 499,00 euro nella colorazione Midnight Black.