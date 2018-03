Gli smartphone ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5Z

Con un notch per ospitare la fotocamera frontale, telaio in alluminio e cover posteriore in vetro, i nuovi ZenFone 5 e ZenFone 5Z di ASUS sono tra gli smartphone annunciati al Mobile World Congress di Barcellona. Condividono gran parte della scheda tecnica: display 19:9 da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, processori Snapdragon 636 e Snapdragon 845, RAM fino a 6 GB su ZenFone 5 e fino a 8 GB su 5Z, storage che arriva a 64 GB sul primo modello e a 256 GB sul secondo, doppia fotocamera posteriore, altoparlanti stereo e batteria da 3.300 mAh. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 8.0 Oreo con interfaccia personalizzata ZenUI 5.