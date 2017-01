Lo smartphone BlackBerry Mercury in anteprima

Premiato come miglior dispositivo del CES 2017 da buona parte della stampa di settore, lo smartphone BlackBerry Mercury sarà annunciato in via ufficiale al MWC di Barcellona. Il dispositivo, equipaggiato al lancio con il sistema operativo Android 7.0 Nougat, integra una tastiera QWERTY fisica sotto il display touchscreen. Dal punto di vista del software saranno presenti applicazioni e servizi indirizzati in primis all'utenza professionale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati e la produttività. Il telaio è realizzato in alluminio, mentre la cover posteriore in gomma.