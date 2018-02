Lo smartphone Meizu M6 visto da vicino

Display da 5,2 pollici HD, scocca caratterizzata da una vernice brillante metallescente e processore octa core: Meizu M6 è uno smartphone caratterizzato da un buon rapporto qualità prezzo, che tra le altre cose offre il lettore di impronte digitali per l'autenticazione rapida e una fotocamera posteriore da 13 megapixel affiancata da due flash a doppia temperatura di colore. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata Flyme. La colorazione scelta per il mercato italiano è quella blu, con il prezzo di lancio fissato 169,99 euro per l'edizione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Meizu M6 Smartphone, Dual SIM, 32 GB, Blu è oggi disponibile su Amazon a 141 €