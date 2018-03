Lo smartphone Nokia 8 Sirocco con Android One

Un top di gamma con sistema operativo Android One (basato su Oreo): Nokia 8 Sirocco è stato presentato da HMD Global al Mobile World Congress di Barcellona. Uno smartphone (guarda tutti i dettagli nella nostra MACRO) che può vantare la presenza di ottiche Carl Zeiss per il comparto fotografico e la certificazione IP67 per la scocca. Il display ha un pannello curvo edge-to-edge pOLED da 5,5 pollici protetto da vetro Gorilla Glass 5 3D. Il cuore pulsante è invece costituito dal processore Snapdragon 835 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sarà disponibile da fine aprile al prezzo di 799,99 euro.