Gli smartphone Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+

Protagonisti assoluti del Mobile World Congress 2018, i nuovi Samsung Galaxy S9 (guarda la nostra MACRO) e Galaxy S9+ (MACRO) sono smartphone che puntano a conquistare il segmento flagship, grazie soprattutto a un comparto fotografico evoluto che fa leva su moduli con ottiche ad apertura variabile per catturare immagini di qualità elevata in ogni condizione di luce. La scheda tecnica vede la presenza di pannelli Super AMOLED 18.5:9 da 5,8 e 6,2 pollici, processore Exynos 9810, 4 o 6 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, slot per la lettura di schede microSD, speaker stereo progettati da AKG, scocca con certificazione IP68 e batteria da 3.000 mAh e 3.500 mAh. Da segnalare inoltre la profonda integrazione dell'assistente Bixby e della sua intelligenza artificiale. Per entrambi i modelli l''arrivo è fissato per il 16 marzo.