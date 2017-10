Smartphone a scuola: Adriano Fabris nella commissione MIUR

Non si è ancora riunita, ma la commissione voluta dalla ministra Fedeli per l'uso dello smartphone in classe sta prendendo forma. Ne farà parte anche il professor Adriano Fabris, docente di Etica della Comunicazione all'Università di Pisa, che all'Internet Festival racconta lo scopo delle linee guida che scriveranno: trovare il giusto approccio tra la proibizione e l'uso indiscriminato. "Bisogna che gli insegnanti facciano un'alleanza con le propensioni degli studenti per sfruttarle per il meglio". È per la competenza vera degli studenti, e c'è bisogno della competenza degli insegnanti.