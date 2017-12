Gli smartphone Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus

Display da 5,7 pollici (1440x720 pixel) e da 5,99 pollici (2160x1080 pixel) per Redmi 5 e Redmi 5 Plus, nuovi smartphone del catalogo Xiaomi equipaggiati rispettivamente con i processori Snapdragon 450 e Snapdragon 625 di Qualcomm. In entrambi i casi il pannello ha proporzioni pari a 18:9 e il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.1.2 Nougat, ovviamente con interfaccia personalizzata MIUI 9. Il modello Plus offre inoltre una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel. Quattro le colorazioni disponibili per la scocca: nero, blu chiaro, oro e oro rosa.