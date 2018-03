Lo smartwatch per gli arbitri dei mondiali

Si chiama Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia e non è uno smartwatch come tutti gli altri: realizzato da Hublot, sarà l'orologio indossato dagli arbitri che dirigeranno gli incontri degli ormai imminenti Mondiali di Calcio (dove purtroppo l'Italia non scenderà in campo). I direttori di gara potranno consultarne il display per informazioni, ad esempio, provenienti dal sistema Goal Line Technology. Ha una cassa da 49 mm con telaio in titanio e inserti in kevlar, resiste all'acqua e integra un display AMOLED circolare. All'interno sono nascosti accelerometro, giroscopio, inclinometro, microfono, motore a vibrazione e aptico, WiFi, Bluetooth, GPS e batteria da 410 mAh.