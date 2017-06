Snapchat: gli amici sulle mappe con Snap Map

Geolocalizzazione e attitudine social, per la nuova funzionalità introdotta da Snapchat. Si tratta di una caratteristica che permette, attraverso l'applicazione mobile installata su smartphone, di conoscere e visualizzare su una mappa in tempo reale la posizione degli amici e di contattarli inviando loro un messaggio privato oppure di gruppo. Si chiama Snap Map e si basa sulla tecnologia sviluppata da Zenly, startup acquisita di recente dal gruppo. Il team di sviluppo assicura che la feature non funziona in background e che opera in modo del tutto rispettoso per la privacy degli utenti.