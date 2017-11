Snapchat presenta la nuova applicazione

Grandi novità per l'applicazione ufficiale di Snapchat. Come promesso tempo fa dal CEO e co-fondatore Evan Spiegel, vi è una più netta distinzione tra i contenuti pubblici e quelli di natura privata. In altre parole, è stata introdotta una netta separazione tra la componente social dell'app (con i contenuti pubblicati dagli amici spostati a sinistra) e quella media (brand e influencer sono posizionati a destra). Il focus rimane comunque sulla creazione e la condivisione di contenuti originali: all'apertura dell'app, infatti, viene ancora lanciata la fotocamera. Le novità di Snapchat sono spiegate in questo video proprio da Spiegel.