Sonos One con Alexa e Assistente Google

Uno smart speaker indirizzato agli amanti della musica, dal design compatto e curato nei minimi dettagli, con l'integrazione dell'intelligenza artificiale offerta da Alexa e dall'Assistente Google. È il nuovo Sonos One, che riprende il concept già visto con il modello Play:1, arricchendolo con il supporto all'IA. Via libera all'utilizzo dei comandi vocali, sia per la riproduzione dei brani sia per il controllo dei dispositivi presenti all'interno della smart home. Il prezzo fissato per il lancio è 229,00 euro per il mercato italiano, con la consegna delle prime unità acquistate in pre-ordine prevista per il 24 ottobre.