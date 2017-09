Sonos PLAYBASE, una soundbase wireless per la TV

Non è una soundbar, ma una soundbase: Sonos PLAYBASE è un dispositivo dal design sottile ed elegante, che si nasconde sotto al televisore (una soluzione ideale per quelli non montati a parete), in grado di emettere un suono di qualità home theater durante la visione dei film e di riprodurre la musica in modalità wireless dai dispositivi mobile. La tecnologia Trueplay Speaker Tuning, inoltre, configura in modo automatico l'emissione del segnale in base alle dimensioni della stanza in cui si trova. Due le colorazioni proposte, bianco e nero, entrambe in vendita al prezzo consigliato di 799 euro.