La nuova mirrorless Sony a7R III

Una nuova mirrorless fa il suo ingresso nel catalogo Sony: si tratta del modello a7R III, che segue a due anni di distanza il suo predecessore, ereditandone design e sensore full frame da 42,4 megapixel. Le migliorie non mancano, come l'aggiunta di un joystick e del pulsante AF ON, un sistema autofocus più veloce e la possibilità di arrivare a 10 fps in modalità raffica. Presente anche un display touchscreen e due slot USB, uno dei quali Type-C per la ricarica della batteria. Il debutto della fotocamera è fissato per il novembre 2017 sul mercato europeo, al prezzo di circa 3.500 euro per il solo corpo macchina.