Sony a9: le specifiche della mirrorless full frame

Sensore CMOS full frame da 24,2 megapixel di tipo stacked (il primo della sua categoria), processore d'immagine BIONZ X di nuova generazione, sistema autofocus da 693 punti, registrazione video in formato 4K e scatto in modalità raffica che arriva a 20 fps. Sono queste le caratteristiche principali della nuova Sony a9, fotocamera mirrorless indirizzata al segmento dei professionisti, che unisce performance elevate a un corpo macchina dalle dimensioni compatte. Arriverà sul mercato europeo nel mese di giugno, ad un prezzo di circa 5.000 euro, mentre negli Stati Uniti sarà in vendita a partire dal 25 maggio al costo di 4.500 dollari.