Sony BRAVIA XF83: 4K, HDR e Smart TV

Pannello con risoluzione 4K e supporto garantito per la visione di immagini in modalità High Dynamic Range: il nuovo televisore Sony BRAVIA XF83 integra inoltre applicazioni e funzionalità tipiche delle Smart TV come il supporto nativo allo streaming dei contenuti multimediali (video e audio), grazie alla presenza della piattaforma Android TV di Google e alla possibilità di interagire tramite comandi vocali. Anche il design è curato nei minimi dettagli per integrarsi al meglio nel salotto. Due i polliciaggi disponibili, entrambi destinati a chi non vuol scendere a compromessi in termini di diagonale: 60 e 70 pollici.