Sony RX10 IV: zoom da 600 mm e raffica a 24 fps

Progettata per catturare ogni minimo dettaglio dell'inquadratura anche dalle lunghe distanze, Sony RX10 è la new entry del catalogo di fotocamere compatte superzoom della linea Cyber-shot. L'obiettivo integrato arriva a una lunghezza focale di 600 mm (equivalente 35 mm). Inoltre, l'accoppiata composta dal sensore CMOS Exmor RS (20,1 megapixel) e dal processore BIONZ X permette di arrivare a una velocità di 24 fps in modalità raffica. Non manca nemmeno la registrazione video in formato 4K. Sarà in vendita a partire dal mese di ottobre, al prezzo indicativo di 2.000 euro per il mercato europeo.