Sony XE90: Android TV, 4K e HDR

La linea di televisori Sony XE90 è caratterizzata da un design elegante e minimalista (con una sottile cornice in alluminio), nonché dal supporto a tecnologie avanzate come la risoluzione 4K del pannello e la possibilità di visualizzare contenuti in modalità HDR. Non manca nemmeno il sistema operativo Android TV di Google per l'accesso a un ampio catalogo di applicazioni e servizi di streaming. Sono quattro i modelli commercializzati: KD-49XE9005 (49 pollici) a 1.599 euro, KD-55XE9005 (55 pollici) a 1.999 euro, KD-65XE9005 (65 pollici) a 2.799 euro e KD-75XE9005 (75 pollici) a 4.999 euro.