Il phablet Sony Xperia XA1 Ultra

Il sensore frontale da 16 megapixel strizza l'occhio agli amanti dei selfie, mentre quello posteriore da 23 megapixel a chi fa della fotografia mobile una passione. Senza dimenticare il display Full HD da 6 pollici che si estende per tutta la larghezza della scocca, prestandosi alla riproduzione dei contenuti multimediali, né il processore octa core. Sono questi i principali punti di forza offerti dal phablet Sony Xperia XA1 Ultra, racchiuso all'interno di una scocca dal design elegante e disponibile in quattro diverse colorazioni. Un device indirizzato a chi cerca una via di mezzo tra uno smartphone tradizionale e un tablet.