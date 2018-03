Sony Xperia XZ2 Compact: un piccolo top di gamma

Presentato insieme al fratello maggiore Xperia XZ2 al Mobile World Congress, il nuovo Sony Xperia XZ2 Compact mantiene gran parte delle specifiche del modello più grande come il processore Snapdragon 845 e la fotocamera Motion Eye, racchiudendole però in un form factor dalle dimensioni contenute. Si tratta a tutti gli effetti di un piccolo top di gamma, con display 18:9 da 5 pollici (2160x1080 pixel) e batteria da 2.870 mAh. È il dispositivo ideale per coloro che faticano a prendere confidenza con gli smartphone dalla diagonale generosa. Quattro le colorazioni disponibili: White Silver, Black, Moss Green e Coral Pink.