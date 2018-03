Sony Xperia Z Ultra, nato per l’intrattenimento

Con un ampio display Full HD da 6,44 pollici, Sony Xperia Z Ultra è un dispositivo pensato prima di tutto per la fruizione dei contenuti multimediali in mobilità. Tra le applicazioni pre-installate anche Movies, che offre l'accesso istantaneo a un vasto catalogo di film, da condividere se lo si desidera anche sullo schermo della TV di casa. Album raccoglie invece le proprie immagini e fotografie, mentre grazie al modulo 4G-LTE lo streaming dei filmati da YouTube può essere effettuato anche a risoluzioni elevate. Non manca ovviamente nemmeno il supporto alla musica, con l'app dedicata Walkman.