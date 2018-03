6,9 mm di spessore per un peso pari a 144 grammi: il nuovo Sony Xperia Z3+, equipaggiato al lancio con la piattaforma mobile Android 5.0 Lollipop di Google, ha come punti di forza il display Full HD da 5,2 pollici con tecnologia Triluminos, la scocca resistente all'acqua e la fotocamera posteriore da 20,7 megapixel con sensore Exmor RS. Completano la dotazione tecnica il processore octa core Qualcomm Snapdragon 810, 3 GB di RAM, la memoria interna da 32 GB per lo storage dei file e la batteria da 2.930 mAh che è possibile ricaricare velocemente grazie al sistema Quick Charge 2.0.

Sony Xperia Z3+ Smartphone, Display 5 Pollici FHD, Octa-Core Processore, 32 GB Memoria, 20.7 MP Fotocamera, Android 5.0, Rame [Germania] è oggi disponibile su Amazon a 768 €