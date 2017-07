SoundCloud Next Wave: alla ricerca degli emergenti

Un viaggio intorno al mondo in sei tappe, toccando le città di Los Angeles, Rio de Janeiro, Toronto, New York, Londra e Berlino, alla scoperta dei migliori artisti emergenti della scena musicale che un giorno potranno scalare le classifiche e calcare i palcoscenici più importanti del pianeta. Next Wave è il nome scelto per la serie di documentari realizzati da SoundCloud, piattaforma di streaming da sempre molto attenta alle tendenze che provengono dal panorama underground. Il primo appuntamento, in streaming dal 20 luglio, è dedicato al movimento rap losangelino e si intitola "Degenerate Generation".