Splinter Cell Blacklist Fantasma, Pantera, Assalto

In Splinter Cell: Blacklist sarà possibile portare a termine le missioni proposte con lo stile più adatto a ogni giocatore. Nei panni di Sam Fisher ognuno potrà scegliere di eliminare i propri nemici affidandosi a un approccio stealth (Fantasma), trasformandosi in un vero e proprio predatore (Pantera) oppure lanciandosi in scontri faccia a faccia (Assalto). I tre metodi hanno i loro pro e contro, dunque è bene valutare ogni singola situazione in base a fattori come la conformazine dell'ambiente circostante o il numero di avversari presenti. Il titolo sarà disponibile a partire dal 22 agosto su PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U.