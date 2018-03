Spotify: Now, video, podcast e altre novità

La nuova sezione Now di Spotify permette l'accesso a brani musicali e playlist ideali per l'ascolto in un determinato momento della giornata. Al mattino, ad esempio, si avrà voglia di canzoni che danno la carica per affrontare il lavoro, mentre di sera in molti preferiscono un sottofondo rilassante. Ancora, il servizio adesso include l'accesso a podcast e video da riprodurre liberamente, oltre a show radiofonici e programmi d'informazione, espandendo dunque notevolmente il proprio raggio d'azione. A tutto questo si aggiunge la funzionalità Running, che genera playlist personalizzate da riprodurre durante il fitness, sincronizzate con il ritmo della corsa.