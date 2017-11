SpotMini, il nuovo cane robot di Boston Dynamics

Si chiama SpotMini, così come il suo predecessore, ed è il nuovo cane robot progettato dal team Boston Dynamics (da qualche mese passato sotto il controllo di SoftBank). Il suo aspetto è cambiato e ora appare decisamente meno inquietante, quasi simile a quello di un personaggio dei film d'animazione. Gli arti robotici spuntano da un corpo ricoperto da un telaio giallo, muovendosi in modo fluido. Quali siano le sue caratteristiche tecniche non è dato a saperlo, ma un'unità di questo tipo potrebbe un giorno essere impiegata per gli interventi di emergenza nelle zone colpite da disastri naturali.