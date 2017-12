Un metodo per la stampa 3D di nuova generazione

Arriva da un team di ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory quella che può essere definita come un'importante e innovativa evoluzione della tecnologia attualmente integrata nelle stampanti 3D tradizionali. Si parla di stampa in tre dimensioni volumetrica, un metodo che riduce notevolmente l'attesa necessaria per portare a termine la creazione di un oggetto con produzione additiva, fino a pochi secondi: tre fasci laser creano qualcosa di simile a un ologramma all'interno di un serbatoio trasparente in cui si trova una resina fotosensibile, che solidifica al contatto con la luce.