Come è nata la statua di Android Oreo

Oreo è il nome scelto da Google per la release 8.0 del sistema operativo Android. Dopo l'annuncio avvenuto nei giorni scorsi in concomitanza con l'eclissi solare visibile negli Stati Uniti, il gruppo di Mountain View mostra con un filmato alcuni passaggi del making of che ha portato alla realizzazione della statua vista in occasione dell'evento di New York City. Quella posizionata all'esterno del quartier generale di bigG, in California, è invece un'altra, più semplice e caratterizzata da un look in linea con quelle che hanno accompagnato il debutto delle versioni precedenti.