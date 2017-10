Stranger Things: il gioco per Android e iOS

Netflix e la software house BonusXP presentano il gioco ufficiale di Stranger Things, disponibile in download gratuito (con acquisti in-app) per Android e iOS. Un ottimo metodo per ingannare l'attesa che porterà, il 27 ottobre, al debutto della seconda stagione di una delle serie TV più apprezzate da pubblico e critica negli ultimi anni. I protagonisti sono l'agente Hopper e i ragazzi al fianco di Undici, impegnati in un'avventura che li porterà a esplorare la cittadina di Hawkins e il sottosopra. Il tutto con lo stile inconfondibile degli anni '80, un omaggio all'epoca mai dimenticata delle console 8-bit.