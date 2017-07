Street View nello spazio, a bordo della ISS

La Stazione Spaziale Internazionale è in orbita dal 1998 e pienamente operativa dal 2000, ma fino ad oggi solo gli astronauti sono stati in grado di spostarsi tra i corridoi, le stanze e i laboratori dei suoi moduli. Grazie all'impegno di Google, ora, è possibile esplorare la ISS dal suo interno, stando comodamente seduti di fronte al monitor o interagendo con il display touchscreen di smartphone e tablet. Questo grazie a una collezione di immagini panoramiche a 360 gradi caricate sulla piattaforma Street View. La necessità di scattare le foto a gravità zero ha richiesto la collaborazione di bigG con la NASA, più precisamente con il Johnson Space Center di Houston (Texas) e con il Marshall Space Flight Center di Huntsville (Alabama).