Street View: la vita del Trekker

Laddove non si può arrivare con le automobili o con altri veicoli, le immagini panoramiche a 360 gradi di Street View vengono catturate con un'attrezzatura chiamata Trekker. Si tratta di uno zaino equipaggiato con 15 moduli fotografici disposti a sfera, così da poter immortalare l'ambiente circostante. Gli operatori, dopo averlo caricato in spalla, possono accedere anche ai punti altrimenti non raggiungibili. In questo filmato, Google mostra il lavoro svolto dagli esploratori Geoff Mackley e Chris Horsly nell'arcipelago Vanuato (Oceano Pacifico), dove si sono addentrati nel cratere di due vulcani attivi.