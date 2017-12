Stress test per Lenovo ThinkPad T470s

In occasione dell'evento organizzato a Milano da Lenovo per celebrare i primi 25 anni della linea ThinkPad, abbiamo potuto assistere ad alcuni stress test messi a punto per dimostrare l'affidabilità del modello T470s e la sua resistenza nelle condizioni di utilizzo più estreme: a contatto con l'acqua battente, a temperature rigide ed elevate, nonché alle sollecitazioni meccaniche. Il design costituisce da sempre uno degli aspetti chiave del brand, fin da quando IBM nel 1992 incaricò Richard Sapper di occuparsene, una filosofia ereditata da Lenovo con l'acquisizione del 2005 e portata avanti ancora oggi.