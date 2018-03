Subscribe with Google per i giornali online

Si chiama Subscribe with Google ed è una delle iniziative messe in campo dal gruppo di Mountain View per offrire un supporto concreto al mondo dell'editoria. Fa parte del più ampio programma Google News Initiative e consente ai lettori di abbonarsi ai contenuti offerti dalle testate online, mediante una procedura semplice e immediata. Una volta effettuata la sottoscrizione e completato il relativo pagamento l'utente non dovrà più preoccuparsi di autenticarsi per leggere gli articoli pubblicati, poiché la fase di login viene gestita in modo del tutto automatico su tutti i dispositivi connessi al proprio account.