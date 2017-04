Super Cruise, la guida autonoma di Cadillac

Anche General Motors è impegnata nello sviluppo del proprio sistema di guida autonoma: si chiama Super Cruise e, in questo filmato, è possibile vederlo in azione a bordo di una Cadillac. Il modello CT6 debutterà sul mercato nel corso del 2018, offrendo ai suoi possessori funzionalità da self-driving car. La tecnologia (basata su LiDAR, sensori e GPS) sarà in grado di gestire ogni fase del viaggio, sollevando così chi si trova seduto al posto del conducente dall'obbligo di tenere le mani fisse sul volante. Al pilota verrà comunque richiesto di tenere gli occhi puntati sulla carreggiata.