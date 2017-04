Svizzera: i droni per gli esami di laboratorio

È in corso in Svizzera, più precisamente nella città di Lugano, una fase di test relativa all'impiego di droni per trasportare i campioni della analisi di laboratorio. Il progetto è curato da Swiss Post e ha preso il via nel mese di marzo e, in poche settimane, ha già effettuato oltre 70 voli tra due ospedali, mentre l'avvio del servizio definitivo è prevista per il 2018. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo a operare in un'area urbana. La realizzazione tecnica è affidata alla società specializzata Matternet, con le unità che possono trasportare fino a 2 Km a una distanza massima di 20 Km.